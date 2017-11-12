В прокуратуре Сербии - дела против 45 наемников, воюющих в Украине и Сирии

Прокуратура Сербии с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, сообщает сербское пидання Politika.

Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи 386а Уголовного кодекса Сербии.

Секулич отметила, что в прошлом году прокуратура выдвинула обвинение в совершении преступления 24 лицам.

Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решения в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом.

Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс,которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, а потому вербуют людей для участия в таких конфликтах.

Таким образом Сербия решила бороться с теми, кто ездил воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также на стороне "Исламского государства" в Сирии.

Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.

В то же время Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Посол Украины в Сербии неоднократно заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.

Европейская правда