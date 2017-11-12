В прокуратуре Сербии - дела против 45 наемников, воюющих в Украине и Сирии
Прокуратура Сербии с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.
Об этом сообщила представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, сообщает сербское пидання Politika.
Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи 386а Уголовного кодекса Сербии.
Секулич отметила, что в прошлом году прокуратура выдвинула обвинение в совершении преступления 24 лицам.
Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решения в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом.
Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс,которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, а потому вербуют людей для участия в таких конфликтах.
Таким образом Сербия решила бороться с теми, кто ездил воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также на стороне "Исламского государства" в Сирии.
Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.
В то же время Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.
Посол Украины в Сербии неоднократно заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.
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