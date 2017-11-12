МОЗ предоставило доступ к ресурсам Британского медицинского журнала

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 17:09

Украинские врачи получили доступ к Британскому медицинскому журналу, что позволит получать медицинское образование онлайн и ответы от экспертов отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"МОЗ совместно с Британским медицинским журналом запустило инициативу, которая предоставит украинским врачам возможность непрерывного медицинского образования онлайн и доступ к быстрым ответам на клинические вопросы от экспертов отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Британский медицинский журнал (British Medical Journal, BMJ) - одно из самых авторитетных профессиональных изданий для профессионального роста медиков.

Журнал предоставил доступ украинским врачам к двум своим крупнейшим образовательным ресурсам - MJ Best Practice и BMJ Learning ( "Лучшая практика "BMJ" и "Обучение с BMJ").

"Советуем проходить программу практикующим врачам. Особенно она будет полезна специалистам, которые начинают работать", - объясняют в МОЗ.

На бесплатный курс можно записаться через врачей-координаторов Журнала в Украине.

Украинская правда

Темы: Минздрав
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