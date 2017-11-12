В РФ обвинили "негибких американцев" из-за срыва встречи Трампа и Путина

Полноформатные переговоры президентов России и США не состоялись на полях саммита АТЭС во Вьетнаме из-за отсутствия гибкости в подходах службы протокола Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и эта работа велась по протокольным и другим каналам", - заявил Песков, поясняя, почему Путин и Трамп провели несколько контактов "на ногах", а не полноценные переговоры.

"В этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место - помещение, арендованное американской стороной, хотя встреча должна была проходить на российской территории", - добавил пресс-секретарь Путина.

"Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили", - добавил он.

Как известно, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп так и не пообщались на приеме во вьетнамском Дананге в честь лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи Путина и Трампа было компенсировано множественными контактами на полях саммита АТЭС в Дананге.

Сам Путин отметил, что встреча с президентом США не состоялась, потому что "отношения России и США не вышли из кризиса".

Белый дом ранее сообщал, что у президента США не будет отдельной встречи с российским коллегой во Вьетнаме, а в Кремле заявили, что Трамп и Путин встретятся.