Украинка стала чемпионкой Европы по дзюдо

Львовянка Василиса Кириченко завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по дзюдо.

Об этом сообщает "Укринформ".

На чемпионате принимали участие спортсмены до 23 лет.

В финале весовой категории свыше 78 кг Кириченко получила чистую победу болевым приемом над Раз Гершко из Израиля.

Также Анастасия Турчин из Ровно (до 78 кг) в решающей схватке уступила немке Анне Марии Вагнер и завоевала серебряную медаль, а киевлянин Артем Лесюк (60 кг) в поединке за 3-е место не оставил шансов бельгийцу Жорри Верстрайтену.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла 5-е место среди 40 стран.