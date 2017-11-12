Пираты освободили похищенных вблизи Нигерии моряков

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 20:43

Пираты освободили шестерых похищенных вблизи Нигерии моряков, среди которых был украинец.

Об этом сообщила немецкая судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG, передает DW.

"Моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись к своим семей", - заявил представитель компании, которого цитирует AP.

При этом он не стал уточнять условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения.

Как известно, 21 октября пираты напали на контейнеровоз Деметра в Гвинейской затоке на юг от нигерийского города Порт-Харкорт. Восемь человек на быстроходной моторной лодке похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

Темы: пираты
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