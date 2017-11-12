На Киевщине задержали женщину, которая 3 недели "минировала" ГЭС

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 21:18

Полиция Киевщины задержала женщину, которая в течение 3-х недель по телефону сообщала о заминировании Вышгородской гидроэлектростанции.

Об этом полиция сообщила в Facebook.

"Телефонный террористом оказалась 60-летняя уроженка Хмельницкой области, временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла каждые выходные, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте", - говорится в сообщении.

Женщину задержали во время того, как она в очередной раз звонила, сообщая о "заминировании".

"Каждый раз, при обследовании взрывотехниками и следственно-оперативной группой указанной "минером" территории, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Для проверки указанной информации были задействованы взрывотехники, эксперты-криминалисты с использованием служебной собаки, работники службы по чрезвычайным ситуациям, службы безопасности Украины и медики", - отметили в полиции.

Задержанная признала свою вину. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Женщине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда

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