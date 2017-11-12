СБУ: Раскрыто два центра, которые оформляли двойное гражданство

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 22:01

Служба безопасности пресекла деятельность двух центров на западе Украины, которые помогали получить двойное гражданство.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что дельцы обеспечивали "клиентам" оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза. Злоумышленники предоставляли заказчикам полный "пакет услуг", в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений", - говорится в сообщении.

По информации службы, такими "услугами" воспользовались более 1 тысячи человек. Стоимость поддельных документов - до 8 тысяч евро.

"Во время санкционированных обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников, оперативники СБ Украины изъяли почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства", - отмечает пресс-служба ведомства.

 
 

В частности, правоохранители нашли фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

Возбуждены уголовные производства по ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Украинская правда

Темы: СБУ
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