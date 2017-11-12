В Ираке и Иране произошло сильное землетрясение - есть жертвы

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 22:51

На севере Ирака и в Иране произошло сильное землетрясение, местные СМИ сообщают о жертвах.

Об этом сообщает "Reuters".

В результате землетрясения пострадала столица Ирака, Багдад.

По словам иракского метеорологического чиновника, после землетрясения, эпицентр которого находился в Пенджвини, в провинции Сулеймания, которая расположена очень близко к границе с Ираном, не было никаких внезапных сообщений о смертях.

В то же время, как сообщает иранское государственное телевидение, в стране повреждено восемь сел, где погибли не менее шести человек. Также ранения получили жители приграничного города Каср-е Ширин.

Землетрясение было настолько сильным, что толчки ощущались даже в столице Ирана.

Кроме того, сообщения о землетрясении поступают из Турции и Ирака.

Украинская правда

Темы: Ирак Иран стихийное бедствие
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