В результате землетрясения в Ираке и Иране погибли десятки человек

166 просмотров
Понедельник, 13 ноября 2017, 00:55

Из-за мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло на границе Ирака и Ирана, погибли не менее 68 человек, еще порядка 450 ранены.

Об этом пишет DW.com.

По последним данным, в приграничной иракской провинции Сулеймания жертвами землетрясения стали 7 человек, еще около 150 ранены. В иранской провинции Керманшах погиб 61 человек, более 300 получили ранения.

Подземные толчки ощущались также в иракских провинциях Эрбиль, Халабджа и Дохук, где проживают преимущественно курды. На протяжении 20 секунд отголоски землетрясения почувствовали и жители Багдада, передает агентство AFP.

Полноценные спасательные работы могут начаться только с рассветом, и пока неизвестно, остаются ли еще люди под завалами, отмечает агентство dpa.

В целом, речь идет о малонаселенном горном регионе. Поданным ООН, в радиусе 15 км от эпицентра подземных толчков проживают порядка 19 тысяч человек.

Темы: Ирак Иран стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Ираке и Иране произошло сильное землетрясение - есть жертвы 12 ноября 2017, 22:51
В Ираке нашли массовое захоронение более 400 жертв "Исламского государства" 12 ноября 2017, 03:11
Теракт в Ираке: 6 погибших, 10 травмированных 6 ноября 2017, 01:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Словении переизбрали действующего президента
В Ираке и Иране произошло сильное землетрясение - есть жертвы
OVERTIME: Главные экономические новости дня
В Киеве задержали группу мужчин со взрывчаткой в ​​автомобиле
Все новости

Где есть, пить и развлекаться в Рейкьявике

Украинцы хотят реформ, но "ведутся" на популизм

От создателей: бренд, шьющий одеяла-пуховики