Землетрясение на Ближнем Востоке: число погибших превысило 200 человек
По официальным данным, в результате мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака погибли 207 человек.
Об этом сообщает в Twitter информагентство AFP.
По его данным, ранения в результате стихийного бедствия получили 1700 человек.
Как известно, на границе между Ираном и Ираком произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов по шкале Рихтера. Ранее сообщалось о 145 погибших.
Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но наиболее пострадала провинция Керманшах, в которой объявлен трехдневный траур.
В нескольких иранских и иракских городах отрезано электричество, а опасения новых толчков заставили тысячи людей в обеих странах выйти на улицы и парки в холодную погоду.
Евгений Кизилов, УП
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