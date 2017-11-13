Оккупанты Крыма заявляют, что задержали украинца с пистолетом

Российские пограничники заявляют, что нашли у гражданина Украины, следовавшего из Киева в Крым, травматический пистолет с боеприпасами к нему.

Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу крымского Погрануправления ФСБ РФ.

"В многостороннем автомобильном пункте пропуска "Армянск" при проведении осмотра транспортного средства марки Nissan, принадлежащего гражданину Украины 1958 года рождения, следующего из Киева в город Саки, сотрудники пограничного контроля выявили запрещенный к провозу груз", – рассказали в пресс-службе.

"В одном из технологических ящиков салона автомобиля контролер обнаружил травматический пистолет с магазином, снаряженным семью патронами калибром 9 мм", – уточнили там.

В ходе предварительного опроса мужчина заявил об отсутствии у него запрещенных к ввозу предметов.

Проверка показала, что у него отсутствуют документы на пистолет и на его ношение.

"Изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности", – говорится в сообщении.