Парубий и двое депутатов предлагают Раде разрешить спецразведку в мирное время

Депутаты предлагают ВР разрешить проведение разведывательной и информационно-аналитической деятельности в мирное время.

Об этом говорится в законопроекте №7272 спикера Верховной Рады Андрея Парубия, депутатов Ирины Фриз и Юрия Березы, зарегистрированном в парламенте 9 ноября.

Авторы предлагают внести изменения в закон "Об обороне" с целью "повышения эффективности подготовки государства к обороне".

Документом предлагается закрепить, что подготовка государства к обороне в мирный период должна включать также проведение специальной разведки и информационно-аналитической деятельности.

Задачей законопроекта является "обеспечение обороноспособности Украины, ее готовности к отражению внешней агрессии до непосредственного вторжения противника".

"Целью законопроекта является предоставление законных оснований для ведения специальной разведки соответствующими подразделениями в период подготовки государства к обороне, а также проведение военных информационно-психологических операций", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета.