В Попасной задержаны 2 воина ЗСУ, избившие гражданского – штаб АТО

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Понедельник, 13 ноября 2017, 11:51

В городе Попасная Луганской области задержали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр штаба АТО.

Военная служба правопорядка проводит проверку по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняет обстоятельства и причины происшествия.

"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и бросает тень на мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что задержанные должны ответить по закону.

Украинская правда
Темы: армия прокуратура Луганская область
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