Геращенко пожаловалась на людей в балаклавах за проверки вещей

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко просит организаторов митинга под Верховной Радой разблокировать движение транспорта под парламентом и уважать чувства других.

На согласительном совете парламента она отметила:



"Ровно месяц назад два лидера оппозиционных фракций позволили себе сорвать согласительный совет и поддержали публично митинги под Верховной Радой. Я с интересом слушаю их выступления уже второй согласительный совет, где они делают вид, что ничего не происходит".



Геращенко рассказала, что примерно неделю назад у представителей общественных организаций, которые шли к ней на встречу, "неизвестные люди в балаклавах обыскивали сумки, частные вещи, срывали с них платки".



"Я написала обращение в полицию о том, что не может быть, чтобы в центре города происходили победного вещи", – сообщила первый вице-спикер парламента.

Она также добавила: "Слава Богу, один из представителей оппозиционной фракции перестал бродить во флаге в туалет и в столовую, тем самым демонстрируя неуважение к ключевому государственному символу".



"Так же ко мне сегодня утром обратились киевляне, которые сообщили, что вчера во время продолжения этих митингов люди просто так ходили под "Плыве кача". Я не позволю публично так нивелировать и топтать те вещи, которые (значимы – ред.) для каждого украинца, который знает, что под "Плыве кача" мы прощаемся с погибшими", – сказала Геращенко.



Первый вице-спикер подчеркнула, что в Верховной Раде "все уважают право на мирный протест", но попросила освободить проезжую часть.



"Никто силовых мер не будет проявлять к мирным протестующим, но давайте уважать и право парламента на нормальную работу, и право киевлян на нормальную жизнь".



"Я призываю всех, кто причастен к этим митингам, так же уважать право киевлян и гостей столицы – святых людей – на мирную жизнь. Приговор этому митингу вынесен", – сказала она



Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев позже ответил Геращенко: "Вы переживали, что протестующие проверяют вещи людей – я хочу Вас проинформировать, с чем это связано. За время этих проверок в лагерь не был допущен человек, который разрушил памятник Небесной сотни на Институтской. В лагерь не был допущен человек – и уведомлена Национальная полиция, – который служила в рядах так называемой ДНР...".



Его время истекло – он не успел договорить, а Геращенко парировала:



"Я переживаю за соблюдение закона, в первую очередь, народными депутатами. Я считаю, что народный депутат Украины не может драться с кем-то, а вооруженные формирования не могут кого-то досматривать – и с этим я обратилась в тот орган, который этим занимается".