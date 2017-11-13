Парубий: Нардепы отзовут свой проект об антикоррупционном суде

Верховная Рада может на этой неделе проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционном суде, чтобы президент Петр Порошенко мог подать на рассмотрение парламента собственный вариант документа.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов.

"Раньше профильный комитет обратился с просьбой отозвать депутатский законопроект и я поставил его на голосование, однако депутаты не сориентировались и данный вопрос не набрал достаточно голосов", - сказал Парубий.

Он отметил, что во вторник снова внесет этот вопрос в повестку дня и, по его мнению, оно будет проголосовано нардепами.

Также Парубий добавил, что пересмотрел письмо президента о создании рабочей группы для внесения предложений по созданию антикоррупционного суда. По его словам, этот вопрос рассмотрит сначала соответствующий комитет и потом будет принято решение.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко предложил создать рабочую группу по созданию антикоррупционного суда и может подать свой проект закона в Верховную Раду через две недели.

Как известно, 17 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала украинских депутатов отозвать свои законопроекты, которые предусматривают создание антикоррупционного суда, чтобы президент мог подать свой вариант.

По его словам, когда соответствующий президентский документ будет зарегистрирован, Верховная Рада рассмотрит его.