С кандидатами на главу ГБР проводят повторные собеседования
Конкурсная комиссия проводит повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.
Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на официальном сайте правительства.
Повторные собеседования будут проведены в здании Кабинета министров по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 12/2.
В списке кандидатов – 19 человек, среди например: главный военный прокурор Анатолий Матиос, народный депутат от БПП Юрий Македон, сотрудник Генпрокуратуры Ольга Варченко.
Также сообщается, что ранее конкурсная комиссия на заседании 9 ноября 2017 года признала проведенным психофизиологическое исследование с применением полиграфа всех 19 кандидатов.
Как сообщалось, во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады 8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.
Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.
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