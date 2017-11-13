Сытник ознакомился с протоколом своего нарушения

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Понедельник, 13 ноября 2017, 14:55

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Указывается, что Сытник ознакомился с протоколом по приглашению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В заявлении отмечается, что Сытник нарушил статью закона "О предупреждении коррупции", в частности не выполнил законные требования НАПК и "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Национального агентства от 18.09.2017 № 41-10 / 33202/17 копии документов и информацию".

"А также предоставил их в полном объеме, чем совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления", - говорится в заявлении.

Как известно, в понедельник Сытник заявил, что события последнего времени вокруг бюро - давление власти на антикоррупционеров. Он также опроверг конфликт интересов с директором Назка Натальей Корчак.

Он отметил, что получил запрос от Назка именно тогда, когда расследовал использования директором Нацагентства Натальей Корчак и ее мужем автомобиля и паркоместа, которые были не задекларированы.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений невыполнения им требований НАПК. В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал Назка в предоставлении информации и документов.

В свою очередь НАБУ предоставило информацию и документы, спрашивало НАПК. В то же заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

Украинская правда

Темы: Сытник НАБУ коррупция
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