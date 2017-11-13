Сущенко разрешили встретиться с женой и дочерью

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Понедельник, 13 ноября 2017, 15:55

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно задержанный в России, получил право на свидание с женой и дочерью 20 ноября.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

Украинская правда

Темы: Сущенко СМИ Росcия политзаключенные
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