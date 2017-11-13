Суд освободил от "криминала" милиционера, ловившего майдановцев в Запорожье

Коммунарский районный суд Запорожья освободил от уголовной ответственности экс-заместителя руководителя Коммунарского районного отдела МВД Украины в Запорожской области Игоря Мурашко.

Такое решение суд принял в связи с окончанием сроков давности дела, передает "Радио Свобода".

Мурашко был обвиняемым по делу о задержании майдановцев 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось с лета 2014 года.

Указывается, что 19 февраля 2014 Мурашко возглавлял группу милиции, сотрудники которой задержали с использованием силы пятерых участников местного площади.

Правоохранитель обвиняли в "служебной халатности" из-за того, что он не прекратил действия подчиненных ему работников, проводивших задержание активистов с нарушением действующего законодательства.

Судья назначил Мурашко наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен) и запрета занимать должность в правоохранительных органах в течение двух лет.

Одному из пострадавших, отдельно подавшему гражданский иск к стражу порядка, должен быть компенсирован моральный вред в размере пяти тысяч гривен. Пострадавшие и обвиняемый заявили о желании обжаловать решение суда в апелляционном суде.

19 февраля 2014 около 10 участников запорожского Майдана собрались возле воинской части 3033, чтобы пообщаться с бойцами и не допустить их отправления в Киев. Пикетчиков разогнала милиция. Пять участников этого собрания задержали сотрудники Коммунарского районного отдела МВД Украины в Запорожской области и доставили в соответствующий отдел.

Во время задержания сотрудники милиции нанесли майдановцам удары, в том числе резиновыми дубинками, в результате чего один из пикетчиков получил легкие телесные повреждения.