В Опоблоке хотят искать у Рабиновича двойное гражданство

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Понедельник, 13 ноября 2017, 18:12

Партия "Оппозиционный блок" хочет проверить факт наличия у члена их фракции Вадима Рабиновича гражданства Израиля.

Об этом заявил народный депутат от ОБ Николай Скорик, передает пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок" требует от компетентных органов провести тщательное расследование фактов наличия двойного гражданства у гражданина Рабиновича и дать правовую оценку ситуации, в соответствии с Конституцией и законами Украины", - сказал он.

"Вся эта бурная деятельность скрывала банальную и унизительную для каждого украинского гражданина причину - использование нашей страны, как трамплин для обеспечения сытой пенсии в другом государстве", - сказал политик.

Как известно, в октябре Рабинович обвинил "Оппозиционный блок" в организации покушения на него и попытки поджога его дома.

9 ноября народный депутат из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вступил в ряды партии "За життя", основанной его коллегой по фракции Вадимом Рабиновичем.

Более о партии Рабиновича читайте в нашем материале: "За життя": кто кому Вадим Рабинович?

Темы: Рабинович Оппозиционный блок гражданство
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