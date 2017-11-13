Боевики пытаются втянуть бойцов в бои, двое ранены

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Понедельник, 13 ноября 2017, 18:27

Количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилось, однако они пытаются втянуть силы АТО в боевые противостояния на различных участках фронта. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 13 ноября 2017.

"На Луганском направлении враг со 120мм миномета и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи Луганского. Минометы калибра 82мм были применены неподалеку Лопаскино и Троицкого", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня, боевики провоцировали украинских военнослужащих в районе Крымского и Зайцевого.

"На Донецком направлении, под огонь из пехотного вооружения попали защитники Авдеевки, Песков, Марьинки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого наши позиции обстреливал снайпер", - сообщают в штабе.

Отмечается, что в районе Мариуполя боевики выпустили около двух десятков мин калибра 120 и 82мм по защитниках Водяного. При необходимости военнослужащие сил АТО давали жесткий ответ со стрелкового вооружения и гранатометов.

В общем, от полуночи, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие.

Темы: Донбасс война АТО Росcия
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