Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму 14 ноября.
Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Крым.Реалии".
"В резолюции говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет там среди соавторов около 30 государств - Евросоюза, Канада, США", - сказал Джемилев.
В обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.
Украина внесла соответствующий документ в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре. Этот комитет работает над социальными, гуманитарными и культурными вопросами. В случае успешного рассмотрения, резолюцию вынесут на Генассамблею.
Ранее член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк утверждал, что документ может угрожать суверенитету России.
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