Сенцов был в штрафном изоляторе 2 недели, его уже перевели

Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России на две недели, но сейчас уже перевели оттуда.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Крым.Реалии".

По его словам, перевод Сенцова из Якутска связанные с "общественной активностью и его поддержкой" в Якутии.

"Перевели, потому что считали, что идет общественная активность в Якутии, связанная с его поддержкой. И руководство ФСИН 21 июля приняло решение о переводе его в Салехард, в исправительную колонию №8, "Белый медведь". Приказ был отдан 21 июля, и только через полтора месяца решили перевести именно в связи с активной поддержкой по всем фронтам, и с активными действиями в поддержку. Всего, что происходило в Якутии, связанное с ним, его за это наказывали. Сажали несколько раз в ШИЗО (штрафной изолятор - ред.)", - рассказал Динзе.

По его словам, Сенцов находится в бараке, в котором 60 человек. Основное производство в колонии - обработка камня и изготовление каменных изделий, также работы в библиотеке.

Динзе рассказал, что руководство колонии предложило Сенцов работу, связанную с театром и на местной киностудии, но он отказался.

"Олег .. очень сильно похудел. В Якутии и сейчас - это два разных человека. Очень устал от этапа, и у него нет запасов продуктов. Хотя питания в колонии нормальное, в отличие от 15 других северных колоний, обеспечение хорошее", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Олега Сенцова, которого незаконно осудили и содержат в России, поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.