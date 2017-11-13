В Киеве водитель выехал на встречную и столкнулся с автомобилем, есть погибший

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Понедельник, 13 ноября 2017, 22:05

В столице на улице Стеценко водитель Mazda, который по словам свидетелей, был пьян, врезался в машину Mitsubishi Colt. Пассажир Mitsubishi погиб, водителя отвезли в больницу.

Об этом сообщает корреспондент УП.

"Mazda пыталась пересечь двойную сплошную на разворот и влетела в Mitsubishi Colt, которая двигалась во второй полосе - в своем направлении. От удара Mitsubishi развернуло. Пассажир Mitsubishi погиб, водителя увезли в больницу. Водителя Mazda забрала полиция, будто на экспертизу", - отмечает корреспондент.

У водителя Mitsubishi переломаны ноги. По информации свидетелей, водитель Mazda сначала отказался на месте пройти тест на содержание алкоголя в крови. Он вызвал адвокатов, приехали три человека. Водитель молчал и не отвечал на вопросы свидетелей и участников ДТП.

ДТП произошло на улице Стеценко, сразу у МРЭО-1.

 
 

По неподтвержденной информации свидетелей и СМИ, водитель Mazda - заместитель начальника Сервисного центра МВД 8043 (Петровка) Владимир Найда. Кроме того, он не указал авто Mazda в своей декларации за 2016 год.

Владимир Найда был заместителем начальника МРЭО-3 при власти Януковича и Захарченко. Он прошел аттестацию и работает в обновленном и реформированном Сервисном центре.

Евгений Будерацкий, Мария Думанская УП

Темы: Киев ДТП
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