МинВОТ начало создавать реестр разрушений в зоне АТО - Тука
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц начало работу по созданию реестра разрушений в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".
"Начинаем заниматься составлением такого реестра. К сожалению, наличие такого реестра не предусмотрено никакими нормативными документами - нет подзаконных актов, ни законов. Поэтому это будет сделано исключительно по нашей инициативе", - рассказал он.
Тука добавил, что, возможно, реестр создадут в рамках негосударственной общественной организации.
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