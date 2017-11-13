МинВОТ начало создавать реестр разрушений в зоне АТО - Тука

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Понедельник, 13 ноября 2017, 22:29

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц начало работу по созданию реестра разрушений в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".

"Начинаем заниматься составлением такого реестра. К сожалению, наличие такого реестра не предусмотрено никакими нормативными документами - нет подзаконных актов, ни законов. Поэтому это будет сделано исключительно по нашей инициативе", - рассказал он.

Тука добавил, что, возможно, реестр создадут в рамках негосударственной общественной организации.

Темы: Донбасс война АТО
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