Германия выделяет 1,5 млн евро для Красного Креста в Украине

Федеральное правительство Германии дополнительно выделит Международному комитету Красного Креста в Украине 1,5 млн евро.

Об этом сообщает DW со ссылкой на посольство Германии в Украине.

По информации DW, финансирование пойдет на лечение травм, медицинскую помощь, поддержку медицинских учреждений и профилактические мероприятия на Донбассе.

Сообщается, что общий вклад ФРГ в деятельность Красного Креста в Украине за 2016-2018 годы вырастет до 16 миллионов евро.

Как известно, ранее Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.