Германия выделяет 1,5 млн евро для Красного Креста в Украине

30 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 01:25

Федеральное правительство Германии дополнительно выделит Международному комитету Красного Креста в Украине 1,5 млн евро.

Об этом сообщает DW со ссылкой на посольство Германии в Украине.

По информации DW, финансирование пойдет на лечение травм, медицинскую помощь, поддержку медицинских учреждений и профилактические мероприятия на Донбассе.

Сообщается, что общий вклад ФРГ в деятельность Красного Креста в Украине за 2016-2018 годы вырастет до 16 миллионов евро.

Как известно, ранее Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.

Темы: Германия Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд арестовал счета Розенблата в немецком банке 10 ноября 2017, 12:16
В Германии с 2021 года начнут курсировать первые в мире водородные поезда 10 ноября 2017, 03:52
Министр юстиции Германии призвал ЕС закрыть налоговые лазейки 7 ноября 2017, 09:03
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Смертельное ДТП в Киеве: за рулем был сотрудник МВД
Сенцов был в штрафном изоляторе 2 недели, его уже перевели
Менеджер Коломойского требует снять его с розыска
В Одесской области конфисковали топливо Курченко - ГПУ
Все новости
киев

8 проектов-победителей "Общественного бюджета", которые изменят город к лучшему

недвижимость

Из квартиры в дом: выгодно ли вкладывать в таунхаус

гид по району

За что я люблю Академгородок