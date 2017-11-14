К резолюции ООН по Крыму присоединились 40 стран

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Вторник, 14 ноября 2017, 01:41

Соавторами обновленной резолюции ООН по Крыму уже стали 40 стран.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Уже 40 стран присоединились к кругу соавторов резолюции" Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, Украина ", - подчеркнул Кислица.

"Документ довольно мощный и жесткий с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове", - подчеркнул дипломат.

Кислица добавил, что "к процессу продвижения резолюций в ООН" присоединятся лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Как сообщалось, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека по аннексированного Крыму.

Темы: Украина Крым ООН
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