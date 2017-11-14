Украина стремится к равноправному партнерству с Польшей – Дещица

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Вторник, 14 ноября 2017, 08:28

Украина выступает за диалог с Польшей, ведь стремится к стратегическому равноправному партнерству со своим западным соседом.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в интервью TVN24, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим быть равноправными партнерами, и если есть спорные вопросы, то мы можем и должны решать их во время разговоров, переговоров и встреч", – сказал дипломат.

Посол признал, что иногда он не был доволен атмосферой этих разговоров.

"Но дипломатия служит не только для совместных походов на приемы, а для того, чтобы сесть за стол и разговаривать ... Мы хотим, чтобы эти переговоры продолжались, потому что хотим мира и сотрудничества с Польшей", – сказал Дещица.

Он подчеркнул, что Украина выступает за лучшие отношения с Польшей и снятия напряжения в них.

"Если есть какое-то напряжение, то просто нужно это напряжение снять, возможно, сделать шаг назад и понять друг друга", – сказал дипломат.

"Я бы хотел, чтобы Украина и Польша меньше времени тратили для объяснения наших позиций, а больше - для развития нашего партнерства и реализации проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам", – добавил Дещица.

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