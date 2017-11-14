Дещица: для прояснения исторических позиций Украине и Польше нужно время

Прояснение исторических позиций Украины и Польши требует времени.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью TVN24, передает "Европейская правда".
По словам посла, история Польши и Украины всегда была сложной, но на высокий уровень политической повестки дня эти вопросы подняли именно в последние годы.
"Украина начала восстанавливать свою историческую политику после 2014 года и именно там начались дискуссии", - добавил дипломат.
"Нам нужно некоторое время, чтобы прояснить эти позиции", - подчеркнул Дещица.
"Мы хотим сотрудничать с Польшей, мы не делаем никаких шагов, чтобы спорить с Польшей. Мы не хотим напряженности и у нас хорошие отношения с Польшей", - отметил посол, добавив, что Украина всегда рассматривали Польшу в качестве модели трансформации.
"Для многих украинцев это действительно путь, которым мы хотим идти - путь Польши после трансформации 1989 года", - добавил Дещица.
Кроме того, Дещица заявил, что Украина выступает за диалог с Польшей, ведь стремится стратегического равноправного партнерства со своим западным соседом.