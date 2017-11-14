Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете, но это вам не удастся

4758 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 10:02

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Об этом она заявила во время выступления вечером в понедельник на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, передает BBC.

В своем выступлении премьер-министр отметила, что правительство Владимира Путина пытается "подорвать свободные общества, распространяя фальшивые истории, чтобы посеять раздор на Западе".

В большой внешнеполитической речи, которую Мэй описала как "очень простое сообщение" для президента Путина, она сказала, что Россия должна выбрать путь, отличный от того, каким она идет в последние годы, аннексировав Крым, разжигая конфликт в Украине и проводя кибератаки на правительства и парламенты по всей Европе.

"Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она "будет играть по правилам. Россия неоднократно нарушала воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила устойчивую кампанию кибершпионажа", - отметила Мэй.

Британская премьер обвинила Москву во вмешательстве в выборы и взломе сетей Министерства обороны Дании и немецкого Бундестага.

"Мы знаем, что вы делаете, и вам это не удастся. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, свободных и открытых сообществ и преданность западных стран альянсам", - отметила Мэй.

По ее словам, хотя Великобритания покидает ЕС, она остается абсолютно преданной НАТО, а будущее сильное экономическое партнерство между Британией и Евросоюзом будет оплотом против российской агитации в Европе.

"Европейская правда"

Темы: Росcия Донбасс Крым Великобритания
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Эрдоган предложил РФ и США вывести войска из Сирии 14 ноября 2017, 02:58
The New York Times прокомментировала карту со "спорным" Крымом 14 ноября 2017, 00:05
В России хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки" "иностранными агентами" 13 ноября 2017, 23:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете, но вам это не удастся
Хроника 14 ноября. Кучма делает Януковича премьером, а Тимошенко ответила Ющенко за "бомжа"
Виновника смертельного ДТП в Киеве задержали - Шкиряк
Украинская диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе
Все новости
Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге

семья

10 заведений Киева, дружественных к родителям с детьми

читай!

5 авторов, которых советует читать Юрий Андрухович