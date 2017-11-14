Манипуляции в интернете повлияли на выборы в 18 странах – Freedom House

За последний год тактика онлайн-манипулирования и дезинформации сказалась на выборах в 18 странах, включая США.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Freedom House.

"Манипулирование онлайн-контентом привело седьмой год подряд к общиему спаду свободы в интернете", - говорится в сообщении.

Почти половина из 65 стран, которые оценивались в отчете "Свобода в сети-2017", показали спад свободы, и только 13 – продемонстрировали незначительный рост.

Манипулирование социальными медиа для подрыва демократии Фото Freedom House

С использованием "поддельных новостей", учетных записей "ботов" и других методов манипулирования столкнулись в Соединенных Штатах.

"Попытки России через интернет повлиять на американские выборы были хорошо документированы, но Соединенные Штаты остались один на один с этой проблемой", - говорится в отчете.

"Тактика манипулирования и дезинформации сыграла важную роль в выборах, по меньшей мере, в 17 других странах за последний год, помешав возможности граждан выбирать своих лидеров на основании фактических новостей и настоящих дебатов", - отмечает Freedom House.

Среди 30 стран, где правительства используют так называемые армии "лидеров мнений", оказались Венесуэла, Филиппины и Турция.

"Количество правительств, которые пытаются контролировать обсуждения в интернете, растет с каждым годом", - отмечает Freedom House, который начал систематически отслеживать это явление с 2009 года.

Среди тенденций, которые в значительной мере способствовали общему снижению свободы в интернете за прошлый год, организация определила: ограничение доступа в интернет с мобильных устройств; ограничения "live" видео; кибератаки на блоги, оппозиционные новости, активистов; ограничения виртуальных частных сетей (VPN) и физические нападения на блогеров и онлайн-журналистов.

Больше всех ущемляли свободу в интернете Китай, Сирия, Эфиопия и Иран, меньше всех – Эстония, Исландия и Канада.

Фото Freedom House

Freedom House отмечает, что на борьбу с манипуляциями с контентом и восстановление доверия к социальным сетям потребует времени, ресурсов и творчества.

"Первые шаги в этом направлении должны включать государственное образование, направленное на обучение граждан, как выявлять фальшивые или манипулятивные новости и комментарии", - подытожили в организации.