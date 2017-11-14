Депутатов зовут обсудить отмену "мажоритарки"

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Вторник, 14 ноября 2017, 10:28

Депутатов-мажоритарщиков предлагают обсудить Избирательный кодекс, предусматривающий отмену мажоритарной системы на выборах.

Депутат БПП Сергей Рудык предложил коллегам встретиться в Верховной Раде в 12:00 во вторник, 14 ноября.

Он отметил, что принятый в первом чтении проект Избирательного кодекса (№3112-1), в частности, отменяет мажоритарную систему относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

"Считаю, что нам нужно выработать корпоративную позицию за общее видение решения этого вопроса", – обратился Рудык к нардепов "мажоритарщиков".

 

Как известно, 7 ноября Верховная Рада приняла проект Избирательного кодекса Украины за основу: в первом чтении его поддержали 226 депутатов (минимально необходимое количество народных избранников).

Как отметил Рудык, за проект этого кодекса отдали голоса и 75 "мажоритарщиков".

Темы: виборы законодательство Верховная Рада
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