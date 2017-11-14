Тимошенко: Президент хочет помешать провести съезд партии "Батькивщина"

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Вторник, 14 ноября 2017, 11:28

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что по указанию президента ее партии не позволили провести съезд в "Украинском доме". В Укрдоме заявляют, что это произошло из-за сбоя.

Свое заявление Тимошенко сделала во время выступления с трибуны парламента во вторник.

По ее словам, съезд партии должен был состояться 15 ноября. Она отметила, что было оплачено помещение.

"Завтра "Батькивщина" готовила съезд в "Украинском доме", уже даже оплатила помещение, но вчера президент дал команду выгнать нас оттуда. Нам отказали под предлогом проведения какого-то более важного мероприятия. Считаю, что политика Порошенко - это возвращение ко всем традиций Януковича", - заявила Тимошенко.

Нардеп добавила, что съезд "Батькивщины" состоится в любом случае, даже если его придется провести на улице.

В свою очередь руководитель отдела обеспечения и проведения мероприятий в "Украинском доме" Екатерина Оранская подтвердила "Украинской правде", что руководство международного конгресс-центра отказало партии "Батькивщина" в помещении. Но отметила, что это произошло из-за сбоя в программе предварительной регистрации конференц-залов.

"Во-первых, не правда, что "Батькивщина" оплатила помещение. Они только предварительно его заказали. Но из-за сбоя в интернет-программе одно и тоже помещение на то же время заказали для другого мероприятия. Мы вынуждены были отдать предпочтение тем, кто первый произвел оплату и с кем мы дольше работаем", - сказала Оранская.

Ранее сообщалось, что партия "Народный фронт" 11 ноября провела первый за три года съезд партии.

Яна Миланова, УП
Темы: Тимошенко Батькивщина Порошенко
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