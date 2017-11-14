Россияне из СЦКК пытались "подставить" Вооруженные силы Украины

Российская сторона СЦКК распространила фейк о том, что подразделения ВСУ якобы обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, и поэтому она не может работать.

Об этом сообщает на facebook-странице штаба АТО украинская сторона Совместного центра по координации и контролю.

"Сегодня (14 ноября – ред.) с утра российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НВФ ОРДО в направлении Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих "обстрелов" персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места ", - рассказывают украинские координаторы.

По их словам, на самом деле никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, а персонал ДФС своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места.

"ДФС работает в штатном режиме. Такие заявления российской стороны СЦКК ничто иное, как очередная фальсификация со стороны НВФ ОРДО и осуществляются с целью скомпрометировать Вооруженные силы Украины", - отмечают в СЦКК.

Как сообщалось, в начале ноября на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела был поврежден хлоропровод.