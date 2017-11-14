Россияне из СЦКК пытались "подставить" Вооруженные силы Украины

1827 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 11:45

Российская сторона СЦКК распространила фейк о том, что подразделения ВСУ якобы обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, и поэтому она не может работать.

Об этом сообщает на facebook-странице штаба АТО украинская сторона Совместного центра по координации и контролю.

"Сегодня (14 ноября – ред.) с утра российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НВФ ОРДО в направлении Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих "обстрелов" персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места ", - рассказывают украинские координаторы.

По их словам, на самом деле никаких обстрелов со стороны подразделений ВСУ не было, а персонал ДФС своевременно и беспрепятственно занял свои рабочие места.

"ДФС работает в штатном режиме. Такие заявления российской стороны СЦКК ничто иное, как очередная фальсификация со стороны НВФ ОРДО и осуществляются с целью скомпрометировать Вооруженные силы Украины", - отмечают в СЦКК.

Как сообщалось, в начале ноября на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела был поврежден хлоропровод.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Миротворцы ООН на Донбассе: Россия отклонила почти все предложения США 14 ноября 2017, 10:21
Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете, но вам это не удастся 14 ноября 2017, 10:02
Украинская диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе 14 ноября 2017, 04:53
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Миротворцы ООН на Донбассе: Россия отклонила почти все предложения США
Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете, но вам это не удастся
Хроника 14 ноября. Кучма делает Януковича премьером, а Тимошенко ответила Ющенко за "бомжа"
Виновника смертельного ДТП в Киеве задержали - Шкиряк
Все новости
здоровье

Солнце, смех, шоколад и еще 23 совета, как укрепить свою иммунную систему

здоровье

Лечебная жвачка против пародонтоза, которую можно съесть как конфету

инфографика

7 важных цифр к Международному дню слепых