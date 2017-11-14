В штабе АТО уточнили, где получили ранения 2 бойца

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Вторник, 14 ноября 2017, 12:46

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге 14 ноября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки, погибших в рядах украинских войск нет. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения вблизи Марьинки и Новотроицкого. Раненых эвакуировали в лечебные учреждения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заверил спикер АТО.

По его словам, за минувшие сутки обстановка в районе проведения АТО оставалась сложной. Противник провел двенадцать минометных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в целом выпустив по нашим защитникам около 60 снарядов.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 33 обстрелы наших позиций. С целью уничтожения живой силы и активных огневых средств боевиков военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали огонь.

На луганском направлении утром враг обстрелял из 82-мм минометов и станковых гранатометов наши подразделения в районе Лопаскино.

Вечером российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из 120-мм минометов по нашим опорных пунктах в районе Новотошковского. Кроме того, противник обстреливал из минометов различных калибров позиции украинских защитников неподалеку н.п. Луганское и Травневе. Обстрелу из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции сил АТО вблизи Троицкого.

Кроме того, в течение суток враг четыре раза открывал огонь из стрелкового оружия и выпустил одну 82-мм мину по украинским защитникам вблизи Крымского.

Дважды противник обстрелял наши позиции в районе Зайцевого из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении утром российско-оккупационные войска применили по позициям сил АТО в районе н.п. Водяное минометы калибров 120 и 82 мм, в общем выпустив 17 мин. Также враг применял 120-мм оружие в районе Павлополя.

Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи Павлополя, Широкино, Авдеевки, Новотроицкого и Водяного. Днем вблизи Новотроицкого вел огонь вражеский снайпер.

В районе Марьинки враг выпустил шесть 82-мм мин. Кроме того, вблизи Марьинки противник трижды открывал по нашим подразделениям огонь из стрелкового оружия.

С 19:30 до 21:00 враг провел минометный обстрел мирных кварталов н.п. Марьинка.

"В настоящее время в городе работает группа, которая описывает последствия обстрела. Зафиксированы повреждения частных домов", – отметил Лысенко.

На месте работают бригады саперов, от которых поступает информация о неразорвавшихся минах. Уточненные данные по повреждениях частного жилья и других последствиях обстрела будут известны после завершения работы группы, отметили в штабе.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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