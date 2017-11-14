Чиновнику МВД объявили подозрение за смертельное ДТП в Киеве

1297 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 13:39

Сотруднику сервисного центра Министерства внутренних дел Владимиру Найде, который за рулем "Мазды" спровоцировал аварию на улице Стеценко в Киеве 13 ноября, объявлено о подозрении.

"Сообщено о подозрении 35-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ул. Стеценко, в результате которого погиб один человек", – сообщает прокуратура Киева, согласовавшая это.

Установлено, что около 16:50 в понедельник ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан".
 
В результате ДТП на Стеценко пассажир автомобиля "Мицубиси" погиб на месте происшествия от полученных повреждений, а 62-летнего водителя иномарки доставили в больницу №17 для оказания помощи.

 

По предварительной информации, водитель "Мазда-7" на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Теперь водителю "Мазды" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Прокуратура Киева подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Ранее начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДТП Киев МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Виновника смертельного ДТП в Киеве задержали - Шкиряк 14 ноября 2017, 05:37
Смертельное ДТП в Киеве: за рулем был сотрудник МВД 13 ноября 2017, 23:26
Главные новости дня – за 60 секунд 13 ноября 2017, 21:38
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Динамо" таки присудили поражение за отказ играть в Мариуполе
Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий
Работник НАПК рассказала, что АП и Корчак фальсифицируют проверки деклараций
Минобороны РФ попалось на фейке: вместо фото показали кадры из игры
Все новости
киев

9 образовательных проектов-победителей “Общественного бюджета”

здоровье

Солнце, смех, шоколад и еще 23 совета, как укрепить свою иммунную систему

киев

8 проектов-победителей "Общественного бюджета", которые изменят город к лучшему