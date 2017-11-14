43 депутата почти никогда не голосовали в Раде - КИУ

За три года 43 народных депутата пропустили до 99% голосований Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба "Комитета избирателей Украины".

Отмечается, что в списке депутатов, которые пропустили почти все голосования ВР, больше всего членов фракции "Оппозиционный блок" - 18 человек. Также в списке 10 депутатов "Видродження", 9 - внефракционных, 4 - "Воли Народа", по 1 - НФ и БПП.

По данным КИУ, всего за три года 188 нардепов пропустили более половины из 10945 голосований Верховной Рады.

При этом, 47 депутатов пропустили от 71% до 81% голосований, 23 депутата пропустили от 81% до 90% голосований и 8% - от 91 до 99% голосований.

Среди наибольших "прогульщиков" - Сергей Левочкин, который принимал участие только в 0,47% голосований, Сергей Клюев - в 0,49% случаях, Вадим Рабинович - 1,43%, Константин Жеваго - 1,96% и Андрей Билецкий - 2,09%.

Также в этот список входят Вячеслав Богуслаев, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Михаил Добкин, Наталья Королевская, Александр Вилкул и Виталий Хомутынник, которые голосовали только в 2,59% - 10,85% случаев.