НАБУ расследует дело относительно чиновников Минюста
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны руководства Министерства юстиции. Дело ведет НАБУ.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських новин".
Следствие подозревает, что нарушения закона были допущены при начислении вознаграждений государственным исполнителям.
Указано, что 2 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 364 УК (злоупотребление властью).
"Речь идет о фактах возможного злоупотребления служебными лицами департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины своим служебным положением при начислении и выплате вознаграждений государственным исполнителям", - сообщает НАБУ.
Досудебное расследование ведут детективы бюро.
Как сообщалось, всего за два месяца 2017 года восемь госисполнителей Министерства юстиции получили более 23 миллионов гривен вознаграждений.
В начале ноября НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой, однако по неизвестным причинам этого не сделало.
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