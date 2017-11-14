Подчиненная Корчак просит отстранить главу НАПК на время следствия

Глава департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина призывает власти отстранить главу НАПК Наталью Корчак на время расследования.



На брифинге она заявила, что Корчак не только причастна к фальсификациям проверок деклараций и другим злоупотреблениям, но и небрежно относится к своим обязанностям.



Так, Корчак не подписывала решения о проведении специальных проверок – это обнаружила внутренняя проверка, инициированная Соломатиной по своему департаменту на период с января по июнь 2017 года.



"Установлены многочисленные случаи незаконного затягивания спецпроверок: вместо 7 дней – несколько недель", – рассказала также Соломатина.



"Полные проверки 8 депутатов и министров, которые должны была закончиться еще в мае, даже не начинались. Ответственность за это несет лично Корчак, которая не организовывает работу в НАПК и не осуществляет контроль за работой подчиненных", – заявила она.



"Из примерно полутора миллиона деклараций, которые сейчас есть в системе, полностью проверена всего 91 декларация", – привела данные Соломатина.



По ее мнению, все проверки давно можно было бы проводить автоматизировано, если бы на это было решение главы НАПК.

"Я обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к народным депутатам с просьбой помочь в расследовании тех злоупотреблений, которые происходили и происходят в Национальном агентстве по предотвращению коррупции", – сказала Соломатина.



"Я призываю президента, премьер-министра, главу Верховной Рады, народных депутатов отстранить главу НАПК от выполнения обязанностей на время проведения расследования", – заявила она.



Соломатина также призвала международные организации вмешаться в ситуацию.



Анна Соломатина с 16 июня возглавляет департамент финансового контроля НАПК.



В конце октября она согласилась предоставить информацию о коррупции и злоупотреблений в НАПК, сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Теперь она заявила о таких фактах публично.

Соломатина на брифинге отметила, что ранее входила в методологический совет Национального банка, когда его возглавлял Виктор Ющенко, специализировалась на санации обанкротившихся предприятий, работала в Минэкономики и тому подобное.

Источник в НАПК сообщил "Українським новинам", что Соломатину 31 октября уволили с должности руководителя департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни.