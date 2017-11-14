Подчиненная Корчак просит отстранить главу НАПК на время следствия

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Вторник, 14 ноября 2017, 15:50

Глава департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина призывает власти отстранить главу НАПК Наталью Корчак на время расследования.

На брифинге она заявила, что Корчак не только причастна к фальсификациям проверок деклараций и другим злоупотреблениям, но и небрежно относится к своим обязанностям.

Так, Корчак не подписывала решения о проведении специальных проверок – это обнаружила внутренняя проверка, инициированная Соломатиной по своему департаменту на период с января по июнь 2017 года.

"Установлены многочисленные случаи незаконного затягивания спецпроверок: вместо 7 дней – несколько недель", – рассказала также Соломатина.

"Полные проверки 8 депутатов и министров, которые должны была закончиться еще в мае, даже не начинались. Ответственность за это несет лично Корчак, которая не организовывает работу в НАПК и не осуществляет контроль за работой подчиненных", – заявила она.

"Из примерно полутора миллиона деклараций, которые сейчас есть в системе, полностью проверена всего 91 декларация", – привела данные Соломатина.

По ее мнению, все проверки давно можно было бы проводить автоматизировано, если бы на это было решение главы НАПК.

"Я обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, к народным депутатам с просьбой помочь в расследовании тех злоупотреблений, которые происходили и происходят в Национальном агентстве по предотвращению коррупции", – сказала Соломатина.

"Я призываю президента, премьер-министра, главу Верховной Рады, народных депутатов отстранить главу НАПК от выполнения обязанностей на время проведения расследования", – заявила она.

Соломатина также призвала международные организации вмешаться в ситуацию.

Анна Соломатина с 16 июня возглавляет департамент финансового контроля НАПК.

В конце октября она согласилась предоставить информацию о коррупции и злоупотреблений в НАПК, сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Теперь она заявила о таких фактах публично.

Соломатина на брифинге отметила, что ранее входила в методологический совет Национального банка, когда его возглавлял Виктор Ющенко, специализировалась на санации обанкротившихся предприятий, работала в Минэкономики и тому подобное.

Источник в НАПК сообщил "Українським новинам", что Соломатину 31 октября уволили с должности руководителя департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАПК декларации
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