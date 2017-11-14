Апелляционный суд отказался арестовывать сына Авакова

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Вторник, 14 ноября 2017, 17:55

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева относительно меры западе сыну главы МВД Александру Авакову.

Такое решение суд принял во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая ходатайствовала о мере пресечения для Александра Авакова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 5 млн грн.

Как известно, Соломенский райсуд Киева 1 ноября избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

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Темы: Аваков МВД суд
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