НАПК обжалует в суде обвинения в фальсификациях
Национальное агентство по предупреждению коррупции направит в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Речь идет об обвинении главы НАПК Натальи Корчак ее подчиненной Анной Соломатиной.
"Брифинг экс-руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня при участии народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что распространение указанной информации является личной атакой на главу и коллектив Национального агентства и "попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы в Украине".
"В рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства... Национальное агентство готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и беспристрастного результата", - добавили в НАПК.
Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.
Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.
Позже в НАБУ сообщили "Украинской правде", что проводят расследование по фактам возможной коррупции в НАПК.
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