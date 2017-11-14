НАПК обжалует в суде обвинения в фальсификациях

Национальное агентство по предупреждению коррупции направит в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Речь идет об обвинении главы НАПК Натальи Корчак ее подчиненной Анной Соломатиной.

"Брифинг экс-руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, проведенный сегодня при участии народных депутатов Украины, является фактом распространения недостоверной информации негативного содержания с целью дискредитации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что распространение указанной информации является личной атакой на главу и коллектив Национального агентства и "попыткой дискредитации успешно начатой ​​антикоррупционной реформы в Украине".

"В рамках открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства... Национальное агентство готово к сотрудничеству и заинтересовано в получении объективного и беспристрастного результата", - добавили в НАПК.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.

Позже в НАБУ сообщили "Украинской правде", что проводят расследование по фактам возможной коррупции в НАПК.