В МИД объяснили, какова цель нового решения ООН по Крыму

Министерство иностранных дел подчеркивает, что предварительное голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымскому вопросу свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе деоккупации Крыма.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД, переданном "Европейской правде".

В министерстве иностранных дел объяснили, резолюция, одобренная во вторник профильным комитетом Генасамблеи, "является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по поводу прав человека в оккупированном Крыму".

Внесение нового документа на рассмотрение ГА ООН обусловлено продолжением преступной политики РФ в оккупированном Крыму, а также тем фактом, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции, лишь наращивая репрессии на полуострове, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

"Нынешняя резолюция имеет целью заставить Россию как государство-оккупант прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека", – заявили в МИД.

В документе, среди прочего, подчеркивается связь между нынешним решением и процессом против России в Международном суде ООН.

"Во-первых, это поддержка Украины в вопросе деоккупации Крыма... Во-вторых, документ содержит призыв к выполнению промежуточного решения (Приказа) Международного суда ООН в деле Украина против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией... В-третьих, доступ на полуостров международным мониторинговым миссиям остается закрытым. Этот вопрос имеет прямое влияние на повседневную жизнь жителей Крыма, а значит, требует незамедлительного решения", – говорится в комментарии МИД.

"Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года и главное – принуждение Российской Федерации к ее полному выполнению. Призываем международное сообщество объединиться вокруг наших общих ценностей и защитить жителей Крыма от произвола оккупантов", – отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму.