Найцікавіше: 2001. Лідером провладного блоку "За Єдину Україну" висунуто Литвина 2004. Тимошенко: Піховшек заздритиме Януковичу 2009. Турчинов: Ющенко воює проти власного народу 2013. Клюєв годує місію Кокса-Квасневського обіцянками вирішити "питання Тимошенко"

2001, четвер

– Виборчий блок "За Єдину Україну" пропонуватиме очолити це об’єднання голові Адміністрації президента Леоніда Кучми Володимиру Литвину, заявив на прес-конференції голова НДП Валерій Пустовойтенко. За його словами, сам Литвин попередньо погодився з такою пропозицією.

Присутні на прес-конференції керівники Аграрної партії України Михайло Гладій, Партії регіонів Микола Азаров та партії "Трудова Україна" Сергій Тігіпко підтвердили свою одностайність у висуненні Литвина лідером партійного блоку.

2002, п’ятниця

– "Дайте мені можливість вибирати команду. Я вибрав Медведчука, і не помилився", – заявив журналістам президент Леонід Кучма, похваливши роботу керівника своєї адміністрації.

Водночас Кучма "розкрив таємницю" про те, що Віктор Медведчук не має наміру балотуватися в президенти України.

2004, понеділок

– Факти, які б підтверджували версію отруєння Віктора Ющенка, не встановлено, заявив голова Тимчасової спеціальної парламентської комісії Володимир Сівкович. Він додав, що в роботі ТСК "поставлено крапку".

"Є висновки медичної експертизи... Це поєднання герпетичної інфекції й рожевих вугрів, ця хвороба ще називається розацеа. Розацеа і герпетична інфекція наклалися на одні й ті ж ділянки шкіри на обличчі, у результаті чого відбулися такі зміни", – сказав Сівкович.

– Співголова коаліції "Сила народу" Юлія Тимошенко впевнена, що за кількістю бруду, вилитого на свого опонента, Януковичу "може позаздрити Піховшек". Так близький соратник опозиційного кандидата прокоментувала теледебати між опозиціонером Віктором Ющенком та висуванцем від влади Віктором Януковичем, що відбулися того вечора.

2005, вівторок

– Голова Партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявляє про велику ймовірність блокування ПППУ з партією "Народний союз "Наша Україна". "Позиція нашої партії – сформувати блок не через торгівлю порядковими номерами в списку, а через розуміння тих принципів, які нас об'єднують", – додав Кінах.

На парламентських виборах 2006 року Кінах отримав другий номер у списку блоку "Наша Україна", на виборах-2002-го він був №2 у блоці "За Єдину Україну". У 2007 та 2012 роках також обирався до Верховної Ради, але вже за списком Партії регіонів.

2006, середа

– Антикризова коаліція вирішила визнати незадовільною роботу міністра оборони Анатолія Гриценка та міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, заявив член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл під час виступу у Верховній Раді.

А ось міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко відмовився вступати до "Народного Союзу "Наша Україна" та висловив бажання залишитися в Кабміні Віктора Януковича.

"Я завжди був прихильником широкої коаліції, я хочу висловити свою готовність працювати в уряді заради консолідації суспільства", – пояснив свою позицію Поляченко.

2007, четвер

– Один із лідерів "Нашої України – Народної самооборони" В'ячеслав Кириленко переконаний, що коаліційну угоду між БЮТ та "НУ-НС" буде підписано 23 листопада на першому засіданні новообраної Верховної Ради.

Натомість представник Партії регіонів Микола Азаров заявляє, що його політична сила продовжує працювати над створенням "ефективної коаліції", бо вважає саме себе переможцем парламентських виборів.

29 листопада у Верховній Раді офіційно оголошено про створення демократичної коаліції між БЮТ та НУНС у складі 227 нардепів.

2009, неділя

– Верховна Рада швидко подолає вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярду гривень на боротьбу з епідемією грипу, заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.

"Це фактично війна проти власного народу. Небезпечна, аморальна війна", – так охарактеризував Турчинов президентську протидію уряду Юлії Тимошенко в його боротьбі з епідемією грипу.

2010, понеділок

– Харківський міськвиборчком зареєстрував Геннадія Кернеса обраним міським головою Харкова.

Натомість його головний конкурент-опозиціонер Арсен Аваков наполягає на визнанні недійсним цього рішення та подав до суду апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного адмінсуду, який відхилив його позов з вимогами визнати недійсними протоколи про підсумки голосування і перерахувати голоси на виборах мера Харкова.

На харківських виборах мера-2010 Кернес, за даними міськвиборчкому, випередив Авакова всього на 0,6% голосів виборців. А ось згідно з результатами екзит-полу GFK, Аваков набрав більше голосів, ніж суперник.

2011, вівторок

– З вечора 14 листопада 41 чорнобилець у Донецьку розпочав голодування, повідомив голова Донецької обласної організації ВГО інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль-Єдність" Микола Гончаров.

Він додав, що всі протестувальники знову збиратимуться біля Пенсійного фонду, а про готовність приєднатися до голодування заявили ще 218 людей. Вимоги протесту – скасувати рішення Кабміну про скорочення пенсій чорнобильцям у кілька разів.

Крім цього, у Харкові близько 300 представників чорнобильських організацій зайняли приміщення регіонального управління Пенсійного фонду, також вимагаючи виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та відповідно до рішень судів.

– Президент Віктор Янукович визнає, що ситуація навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко може перешкоджати підписанню Угоди про асоціацію з ЄС. Про це він сказав журналістам у Вроцлаві, але вчергове заявив, що втручання влади в судовий процес є неприпустимим.

"І наші партнери це добре розуміють", – додав Янукович.

2012, четвер

– Виконавча дирекція Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності акцептувала пропозицію ПрАТ "ВО "Конті" на поставку в період з 3 по 17 грудня до регіональних відділень фонду 4,32 мільйона дитячих новорічних подарункових наборів на суму 98,33 мільйонів гривень. Про це з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомляють "Наші гроші".

Видання також нагадує, що компанія "Конті" з групи віце-прем’єра Бориса Колеснікова третій рік поспіль отримує від Фонду соцстраху замовлення на новорічні подарунки. У 2010 році придбано наборів на 86,81 мільйонів гривень, у 2011-му – на 88,28 мільйонів.

– Вищий адміністративний суд відмовив "Батьківщині" у задоволенні позову, яким партія оскаржувала дії ЦВК про встановлення результатів виборів по списках без врахування 27 дільниць в окрузі №94. За словами опозиції, було не враховано майже 31 тисячу голосів, зокрема, 13 тисяч 284 голоси за "Батьківщину".

Висуванка Партії регіонів Тетяна Засуха на виборах-2012 року так і не змогла отримати депутатський мандат: округ №94 з центром в Обухові Київської області було визнано "проблемним", і там у 2013 році відбулися перевибори, але вже без участі Засухи.

– Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що його підзахисна не припинила голодування. "Я 15 хвилин тому вийшов від Юлії Володимирівни. Станом на 16:35 Юлія Тимошенко голодування не припинила. А пані Моїсеєнко, яка роздає коментарі, особисто з Юлією Володимирівною не розмовляла й не зустрічалася", – сказав він.

Раніше перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко оголосила, що німецьким лікарям вдалося вмовити Тимошенко припинити голодування.

2013, п’ятниця

– Звільнення Юлії Тимошенко залишається невиконаною умовою підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті.

Водночас, як дізналася із власних джерел німецька газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, секретар РНБО Андрій Клюєв нібито запевнив місію Кокса-Квасневського, що "питання Тимошенко" вирішать наступного тижня.

– НАК "Нафтогаз України" відновив закупівлю газу у російського "Газпрому", повідомив глава російського газового монополіста Олексій Міллер.

Раніше український міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявляв, що в України в підземних сховищах достатньо газу, і немає необхідності закуповувати паливо в Росії до кінця 2013 року.

2014, субота

– Семеро українських військових загинули та десятеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Крім цього, стало відомо про травмування чотирьох та загибель двох цивільних від обстрілів, які вели бойовики по населених пунктах, що перебувають під українським контролем.

– Жертвами війни на Донбасі стали 4132 людини, йдеться в доповіді управління з координації гуманітарних питань ООН. А кількість поранених, за даними організації, сягнула майже 10 тисяч осіб.

Автори доповіді визнають, що такі оцінки кількості загиблих та постраждалих приблизні й, вірогідно, реальні цифри – значно вищі.

– "Зараз під вартою перебувають 200 осіб, підозрюваних у тероризмі або диверсії", – заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. Він також повідомив, що суди вже винесли вироки щодо 15 кримінальних проваджень, які стосуються терористичної чи диверсійної діяльності, зазначивши, що СБУ виступає за відкритий характер таких судових процесів.

2015, неділя

– Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати свого екзит-полу в семи містах під час другого туру виборів мерів, який відбувся того дня. Зокрема, згідно з даними соціологів, у Києві переміг Віталій Кличко, у Дніпропетровську (тепер – Дніпро) – Борис Філатов, у Львові – Андрій Садовий, у Запоріжжі – Володимир Буряк, в Івано-Франківську – Руслан Марцінків, у Луцьку – Микола Романюк, у Павлограді – Анатолій Вершина.

Згодом саме таких переможців було визначено місцевими виборчкомами.

2016, вівторок

– Шестеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти й обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту одному з "беркутівців", обвинувачуваному у вбивствах 18 лютого 2014 року в районі Кріпосного провулку, повідомив УП начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Пізніше адвокат Небесної сотні Роман Маселко розповів, що йдеться про екс-співробітника харківського "Беркуту" Олександра Бєлова, який підозрюється у вбивстві як мінімум трьох активістів Майдану та замаху на вбивство понад 30-ти інших учасників протестів.

Олег Поліщук, для УП