Сешнс изменил показания о связях Трампа с РФ

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что ему было известно о контактах между избирательной кампанией Дональда Трампа и российскими посредниками.

Об этом он рассказал Юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, пишет Reuters.

Заявление Сешнса не открыло никакой новой связи между командой Трампа и Россией.

Сешнс рассказала Комитету, что он теперь вспомнил прошлогоднюю встречу с тогдашним кандидатом Дональдом Трампом, на которой советник кампании предложил помочь организовать встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным, так как он имеет связи с Москвой.

"Сейчас я вспоминаю встречу, на которой советник Джордж Пападопулос сделал такое предложение", - сказал Сешнс,

"Но у меня нет четкого воспоминания о деталях того, что он сказал во время встречи", - заявил он.

Ранее Сешнс заявлял Конгрессу, что он не знал о каких-либо контактах кампании Трампа с Россией.

С начала расследования, возглавляемого специальным советником ФБР Робертом Мюллером, многочисленные консультанты Трампа признали взаимодействие с российскими посредниками. Среди них Дональд Трамп-младший, бывший руководитель кампании Пол Манафорт, зять Трампа и старший советник Джаред Кушнер.

Пападопулос признал себя виновным в том, что он лгал ФБР о своих контактах с российскими представителями.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь кампании республиканца Трампа.

Кремль отрицает это. Трамп утверждает, что между его кампанией и российскими чиновниками не было сговора.