Румыния депортирует серба, который воевал за боевиков на Донбассе

В Румынии суд принял решение депортировать гражданина Сербии, известного своими националистическими и пророссийскими взглядами, и запретить ему въезд на 15 лет.

Об этом сообщила Румынская информационная служба (SRI), главная спецслужба страны, пишет Радио Свобода.

"По данным спецслужбы, 42-летний Братислав Живкович, который, в частности, в 2014-15 годах воевал в Украине на стороне российских гибридных сил, "проявлял заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуры и объекты национальных и союзных в НАТО войск на юго-востоке Румынии с целью повлиять на стратегическое партнерство в НАТО", - сообщил представитель службы.

Как сказал представитель Овидиу Маринча, Живковича задержали, когда он фотографировал военные радарные установки на побережье Черного моря и пытался передать их координаты.

Спикер заверил, что серб не сумел получить ни одного тайного документа, но, по словам представителя спецслужбы, он представляет угрозу для национальной безопасности Румынии.

По данным спецслужбы, Живкович участвовал еще в конфликтах 1990-х годов - в Боснии, в Косово, также действовал в Хорватии, а в 2014-15 годах участвовал на стороне российских гибридных сил в захвате Крыма и агрессии на Донбассе, за что он внесен в списки украинского центра "Миротворец".

Также сообщается, что он близкий друг Александара Синджелича, сербского националиста, которого считают связанным с организаторами прошлогоднего неудачного пророссийского государственного переворота в Черногории, имевшим целью сорвать вступление этой страны в НАТО.

Напомним, Служба безопасности Украину 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Посол Украины в Сербии неоднократно заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.

В ответ прокуратура Сербии заявила, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.