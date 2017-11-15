В центре Киева горел жилой дом

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Среда, 15 ноября 2017, 03:02

В жилом доме на улице Панаса Мирного, 8 в Печерском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в facebook.

"Предварительно, загорелась квартира на 9 этаже. Огнем охвачено около 100 кв.м. Пламя очень быстро распространилось по всей крыше", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал "112 Украина", пожар локализован.

"Эвакуация была проведена вовремя, поэтому пострадавших нет, на месте работает 10 единиц техники и около 60 пожарных. Развернуты оперативный штаб ГосЧС, пожар локализован, поэтому угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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