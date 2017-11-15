Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику
Российские хакеры в течение прошлого года атаковали британские СМИ, телекоммуникации и энергетику.
Об этом заявил Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC), пишет Reuters.
"Я могу подтвердить, что вмешательство России, которое наблюдал Национальный центр кибербезопасности в прошлом году, включало нападения на британские СМИ, телекоммуникации и энергетические сектора", - заявил глава NCSC Киаран Мартин.
По его словам, агентство "активно взаимодействует с международными партнерами, производителями и гражданским обществом" для решения этой угрозы со стороны России.
Специалисты по кибербезопасности давно обеспокоены нападениями на электрические сети, в частности, но Мартин не представил никаких доказательств того, что российские атаки преуспели в проникновении в энергосистемы или другую критическую инфраструктуру в Великобритании.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.
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