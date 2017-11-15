В Ровно пьяный мужчина взорвал гранату в подъезде своего дома

Пьяный мужчина, бывший военнослужащий, проходивший службу в АТО, бросил гранату под ноги полицейским, которые прибыли на вызов из-за бытовой ссоры.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в facebook.

По его информации, полицейские прибыли к многоэтажному дому, получив вызов о ссоре мужчины и женщины. Полицейские не пострадали от взріва только потому, что поднимались по лестнице на этаж, где происходил скандал, а не лифтом.

"Подходя к девятому этажу, там, где "бушевали эмоции", сотрудники полиции услышали шум, а затем на лестнице раздался взрыв гранаты. В результате мужчина, который бросил гранату, получил незначительные осколочные повреждения и был госпитализирован", - сообщил Аброськин.

По его словам этот человек проходил службу в АТО и оттуда привез домой гранату.

Как сообщалось, 12 ноября в Черкассах в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек.