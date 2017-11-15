Бывший начальник СБУ Сумской области возглавил СБУ Черниговщины

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Юрия Гончарова начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Об этом идет речь в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Гончарова Юрия Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

Гончаров возглавлял СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 по 14 февраля текущего года.

С апреля 2013-го по апрель 2014 года Гончаров работал заместителем главы Управления службы безопасности во Львовской области.