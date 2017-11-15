Бывший начальник СБУ Сумской области возглавил СБУ Черниговщины

557 просмотров
Среда, 15 ноября 2017, 05:47

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Юрия Гончарова начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Об этом идет речь в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Гончарова Юрия Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в указе.

Гончаров возглавлял СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 по 14 февраля текущего года.

С апреля 2013-го по апрель 2014 года Гончаров работал заместителем главы Управления службы безопасности во Львовской области. 

Темы: Черниговская область СБУ Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На военном арсенале в Черниговской области нашли нарушения 10 октября 2017, 14:46
На Чернигивщине будут стрелять из артилерии: ВСУ призывают к бдительности 28 августа 2017, 12:08
На Черниговщине разбился самолет, упав на частный двор 26 мая 2017, 16:32
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Военачальник Зимбабве захватил телекомпанию столицы страны
В центре Киева горел жилой дом
Боевики обстреляли "Градами" поселок в Донецкой области
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
соцсети

На личном опыте: Я отказался от Facebook

киев

Первый хаб для общественных IT-организаций

киев

8 проектов-победителей "Общественного бюджета", которые изменят город к лучшему