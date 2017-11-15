Сутки в АТО: Боевики совершили 23 обстрела, в том числе из артиллерии и танка

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Среда, 15 ноября 2017, 07:45

На протяжении прошедших суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении около 20.00 российско-оккупационные войска вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцевого. Обстрел продолжался около двух часов и было выпущено около ста снарядов.

Вследствие этих обстрелов один из снарядов попал в частный дом местных жителей по улице Коляденко, 34.

Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а из 82-мм - опорные пункты войск ВСУ вблизи Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.

На Донецком направлении противник выпустил более десятка мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецкого.

Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения.

Под обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовке, Новотроицкому и Авдеевке.

Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем.

В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Им была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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